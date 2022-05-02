Nijerya'da bayram namazı eda edildi - Haberler

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Nijerya'da bayram namazı eda edildi

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da bayram namazı eda edildi

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da bayram namazı kılındı.

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da bayram namazı kılındı.

Ülkenin en kalabalık ikinci şehri Kano'da yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazı için açık alanda saf tuttu.

Kano şehrinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Aileleri ve yakınlarıyla alanda bir araya gelen halk, bayramlaştı, davul zurna çalındı.

Alandaki topluluk, Kano Emiri Aminu Ado Bayero'ya evine kadar eşlik etti.

AA / Adam Abu - Güncel

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