Nijerya'da başörtüsü yasağından sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılan okul açılıyor - Haberler

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Nijerya'da başörtüsü yasağından sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılan okul açılıyor

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Nijerya'da başörtüsü yasağından sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılan okul açılıyor

Nijerya'da başörtüsü yasağı sonrası çıkan olaylar nedeniyle kapatılan okulda eğitim öğretime devam edilmesine karar verildi.

Nijerya'da başörtüsü yasağı sonrası çıkan olaylar nedeniyle kapatılan okulda eğitim öğretime devam edilmesine karar verildi.

Başörtüsü yasağı uygulayan lisenin bulunduğu Kwara eyaleti hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kapatılan okulun yarından itibaren eğitime devam etmesine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tüm öğretmen ve öğrencilere okula dönmeleri çağrısı yapılarak, "Başörtüsü takmak isteyen kız öğrenciler tüm kamu okullarında serbestçe eğitim alabilir." ifadesine yer verildi.

Başörtüsüne serbestlik sağlanmasının ardından eyaletteki gerginliğin azaldığı belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine ve kanaat önderlerine çağrı yapılarak barış ve karşılıklı saygının sürdürülmesi istendi.

Oyun Lisesinde başörtüsü yasağı uygulanması üzerine eyalette gerginlik yaşanmış ve 1 kişinin ölümüne neden olan olaylar sonrası 3 Şubat'ta okulda eğitime ara verilmişti.

Nijerya'nın çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerinde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda başörtüsü yasağı uygulanmak isteniyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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