Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: 151 Ölü

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: 151 Ölü
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Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde ölü sayısının 151'e ulaştığı bildirildi. 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu, yardımların hızlandırılması talimatı verildiği belirtiliyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu belirtti.

İbrahim Hussaini, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydederek, sellerden yüzlerce hanenin etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) ve güvenlik birimlerine selden etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma ve yardım operasyonlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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