Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonucu 200'ü Aşkın Kayıp

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonucu 200'ü Aşkın Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde ölü sayısı 200'ü geçti. Mokwa bölgesinde hayatını kaybedenler için toplu cenaze düzenlendi ve kurtarma çalışmaları durduruldu.

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.

Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısının 200'ü aştığını belirtti.

Kimboku, seller nedeniyle hayatını kaybedenler için toplu cenaze düzenlendiğini ifade etti.

Artık hayatta kalan kimsenin bulunmadığına inanıldığı için kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu aktaran Kimboku, ayrıca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede önlemler alındığını söyledi.

Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde 3 binden fazla kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.