Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sebebiyle 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sebebiyle 21 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu ve birçok ev sular altında kaldı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ???????Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

Hussaini, seller nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, 10 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hussaini, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Hussaini, kaybolanları bulmak için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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