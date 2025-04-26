Nijerya'da Altın Madenine Silahlı Saldırı: 14 Madenci Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bulunan maden alanında düzenlenen silahlı saldırıda 14 madenci yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Gobirawa Chali bölgesindeki altın madeni alanında silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.