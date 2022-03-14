Nijerya'da akademisyenler "uyarı grevi" başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da akademisyenler "uyarı grevi" başlattı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da akademisyenler

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle iki aylık "uyarı grevi" başlattı.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle iki aylık "uyarı grevi" başlattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası Temsilcisi Osman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal hükümetin üniversitelere ödeneklerinde kısıntıya gittiğini ve akademisyenlerin maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığını belirtti.

Muhammed, hükümetin akademisyenlerin taleplerini yerine getirene kadar 8 hafta üniversitelerde eğitime ara verileceğini söyledi.

Bu kararın "uyarı grevi" olduğunu ifade eden Muhammed, "Hükümet iki ay içerisinde taleplerimizi yerine getirmezlerse o zaman süresiz grev başlatırız." dedi.

AA / Adam Abu - Güncel

Üniversite, Nijerya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title