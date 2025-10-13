Haberler

Nijerya'da Akademisyenler İki Haftalık Grev Başlatma Kararı Aldı

Nijerya'daki üniversitelerde, eğitim bütçesinin yetersizliği ve düşük maaşlar sebebiyle akademisyenler 13 Ekim'den itibaren ülke genelinde iki haftalık bir grev başlatacaklarını duyurdular. Hükümetle yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olmasını gerekçe göstererek, 2 haftalık grev başlatacaklarını açıkladı.

Üniversiteler Akademik Personel Sendikasından (ASUU) Chris Piwuna, aldıkları grev kararına ilişkin başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Piwuna, uzun süredir gündemde olan maaş artışı, akademik ödenekler ve 2022'deki grev sürecinde kesilen maaşların yeniden ödenmesi gibi konularda hükümetle yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Hükümetin taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle 13 Ekim'den itibaren ülke çapında 2 haftalık "uyarı grevi" başlatacaklarını kaydeden Piwuna, bu sürede tüm şubelerde hizmetleri durduracaklarını bildirdi.

Piwuna, sendikanın hükümetin bazı çabalarını takdir ettiğini ancak bu çabaların "somut çözüme dönüşmediğini" ifade etti.

ASUU, son yıllarda hükümetle maaş düzenlemeleri, akademik ödenekler ve üniversite özerkliği konularında sık sık anlaşmazlık yaşamış, bu nedenle ülke genelinde birçok kez grev kararı almıştı.

2022 yılında gerçekleştirilen 8 aylık grev döneminde, hükümetin "çalışılmayan dönemin maaşının ödenmeyeceği" yönündeki kararı tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
