Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Ulusal Başkanı Prof. Emmanuel Osodeke, yaptığı yazılı açıklamada, akademisyen temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantılarda olumlu sonuç alamadıklarını belirtti.

Akademisyenlerin grevinin 3 ay uzatıldığını bildiren Osodeke, "ASUU, hükümet sorunları çözmeyi reddettiği için eylemini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı.