Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı - Haberler

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Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı.

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Ulusal Başkanı Prof. Emmanuel Osodeke, yaptığı yazılı açıklamada, akademisyen temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantılarda olumlu sonuç alamadıklarını belirtti.

Akademisyenlerin grevinin 3 ay uzatıldığını bildiren Osodeke, "ASUU, hükümet sorunları çözmeyi reddettiği için eylemini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

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