Nijerya'da Afrika'nın En Büyük Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından geçen yıl ülkenin ticari şehri Lagos'ta açılan rafineride henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dangote Grubundan yapılan yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi

Dangote, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Günlük 650 bin varil kapasiteli rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.