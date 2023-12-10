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Nijerya'da Afrika'nın En Büyük Petrol Rafinerisi Açıldı

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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi, 1 milyon varillik ilk ham petrol sevkiyatı teslim aldı. Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayacak olan rafineri, ülkeyi rafine yakıt ithalatçılığından ihracatçı konuma dönüştürmeyi hedefliyor.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi, 1 milyon varillik ilk ham petrol sevkiyatı teslim aldı.

Afrika'nın en zengin iş adamı Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari şehri Lagos'ta inşa ettirilen 19 milyar dolarlık tek hatlı petrol rafinerisi Shell'den 1 milyon varillik ilk ham petrol kargosunu teslim aldı.

Dangote Grup Şirketi Başkanı Aliko Dangote, yaptığı açıklamada, 1 milyon varillik ham petrol kargosunun rafinerinin ilk çalışmasını sağlayacak 6 milyon varillik kargonun ilki olduğunu belirtti.

Alınan ilk sevkiyatın önemli dönüm noktasına ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Dangote şunları kaydetti:

"Bu, büyük sermaye projeleri geliştirme ve teslim etme kabiliyetimizi göstermesi bakımından ülkemiz için önemli bir başarıdır. Önümüzdeki aylarda odak noktamız rafineriyi tam kapasitesine ulaştırmak olacak. Nijerya pazarına ilk parti ürünleri teslim edeceğimiz bir sonraki önemli dönüm noktasını sabırsızlıkla bekliyorum."

Afrika en büyük petrol rafinerisi

Nijerya'da 2017'de başlatılan ve Haziran 2023'de açılan Afrika en büyük petrol rafinerisi, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor ve tesiste günde 350 bin varil ham petrol işlenmesi bekleniyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayabilecek ve ayrıca ihracat için de daha fazla ürün sağlanabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, hizmete açılan rafinerinin, ülkeyi rafine yakıt ithalatçılığından ihracatçı konuma dönüştürmesini ve on binlerce kişiye istihdam sağlamasını umuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Afrika Shell Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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