Nijerya'da Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi açıldı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi hizmete girdi.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi hizmete girdi.

Afrika'nın en zengin iş adamı Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari şehri Lagos'ta inşa ettirilen 19 milyar dolarlık tek hatlı petrol rafinerisi törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Deby, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin yanı sıra üst düzey yetkililer, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Başkanı Buhari, bugün faaliyete geçirdikleri mega endüstrinin, girişimciler teşvik edildiğinde ve desteklendiğinde nelerin başarılabileceğinin açık bir örneği olduğunu belirtti.

Buhari, Afrika ülkelerinin bir araya gelmeleri, ekonomilerini entegre etmeleri, ticaret engellerini ortadan kaldırmaları ve kıtanın refahı için "Gündem 2063"e ulaşmak üzere nüfuslarını bir araya getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da 2017'de başlatılan proje, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor ve günde 650 bin varil ham petrol işlenmesi bekleniyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayabilecek ve ayrıca ihracat için de fazla ürün sağlanabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, hizmete açılan rafinerinin, ülkeyi rafine yakıt ithalatçılığından ihracatçı konuma dönüştürmesini ve on binlerce kişiye istihdam yaratmasını umuyor.