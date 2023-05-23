Nijerya'da açılan yeni petrol rafinerisinin 12 bin megavat elektrik üretmesini bekleniyor

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, Afrika'nın en zengin iş adamı Nijeryalı Aliko Dangote'nin açtığı petrol rafinerisinin 12 bin megavat elektrik üretmesinin beklendiği bildirildi.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, Afrika'nın en zengin iş adamı Nijeryalı Aliko Dangote'nin açtığı petrol rafinerisinin 12 bin megavat elektrik üretmesinin beklendiği bildirildi.

Nijerya Merkez Bankasının (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, yeni petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin Nijerya'nın elektrik sektörü için daha fazla enerji üretilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Rafinerinin 12 bin megavat elektrik üretmesinin beklendiğini kaydeden Emefiele, ayrıca rafinerinin ülkeye yılda 25 ila 30 milyar dolar arasında döviz tasarrufu sağlayacağını söyledi.

Emefiele, rafinerinin Nijerya'nın ihtiyaç duyduğu her şeyi üretebileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Nijerya'da yapımına 2017'de başlanılan rafineri, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor ve tesiste günde 650 bin varil ham petrol işlenmesi bekleniyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayabilecek ve ihracat için de fazla ürün sağlayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, hizmete açılan rafinerinin ülkeyi rafine yakıt ithalatından ihracatçı konuma dönüştürmesini ve on binlerce kişiye istihdam yaratmasını umuyor.