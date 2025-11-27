Nijerya'da Acil Ulusal Güvenlik Durumu İlanı

Haberler

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülke genelinde acil ulusal güvenlik durumu ilan ederek, Silahlı Kuvvetlere ilave personel alımı talimatı verdi. Polis teşkilatına 20 bin yeni personel alımı yapılacak.

PORT Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülke genelinde acil ulusal güvenlik durumu ilan etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Tinubu'nun, ülke geneli için acil ulusal güvenlik durumu ilan ettiği ve Silahlı Kuvvetlere ilave personel alımı yapılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu ilanla birlikte, polis ve orduya daha fazla personel alımı konusunda yetki verilmiştir. Polis Teşkilatı, mevcut rakamlara ek olarak 20 bin yeni personel alacak ve toplam sayı 50 bine çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tinubu, halka seslenerek şunları kaydetti:

"Sevgili Nijeryalılar, bu acil bir ulusal durumdur ve özellikle güvenlik sorunu yaşayan bölgelerde daha fazla personeli sahaya sürerek buna yanıt veriyoruz. Zaman, herkesin elini taşın altına koymasını gerektiriyor. Nijeryalılar olarak ülkemizin güvenliğine hep birlikte katkı sunmalıyız."

Tinubu, halkı teröristlerden korumak amacıyla güvenlik teşkilatları kuran eyalet yönetimlerine destek vereceğini ifade ederek Kebbi, Borno, Zamfara, Niger, Yobe ve Kwara eyaletlerindeki son saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Tinubu, "Kararlılığımızı sınamak isteyenler, asla ihtiyatlı davranışımızı zayıflıkla karıştırmamalıdır. Bu yönetim, ülkeyi güvende tutmak ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak için gereken cesaret ve kararlılığa sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

