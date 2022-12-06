Nijerya'da Abuja-Kaduna Tren Seferleri 8 Ay Sonra Yeniden Başladı Güncel Haberler ABUJA, 6 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir tren istasyonunun yakınındaki demiryolu hattında ilerleyen bir tren, 5 Aralık 2022. ABUJA, 6 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir tren istasyonunun yakınındaki demiryolu hattında ilerleyen bir tren, 5 Aralık 2022. Başkent Abuja ile kuzeydeki Kaduna kenti arasındaki tren seferleri, Mart ayı sonunda güzegah üzerindeki bir trene yapılan saldırının ardından sekiz ay boyunca askıya alındıktan sonra Pazartesi günü yeniden başlatıldı. (Fotoğraf: Sodiq Adelakun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Nijerya Aralık Güncel Haberler

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