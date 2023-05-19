Nijerya'da ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik saldırıda kaçırılan 2 kişi kurtarıldı
Güncel Haberler
Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda kaçırılan 2 yerel personel kurtarıldı.
Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda kaçırılan 2 yerel personel kurtarıldı.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, 16 Mayıs'ta Anambra eyaletine bağlı Ogbaru bölgesinde ABD büyükelçiliği çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede başlatılan güvenlik operasyonlarının sürdüğünü belirtti.
İkenga, operasyonlarda, saldırıda kaçırılan 2 yerel personelin kurtarıldığını ifade etti.
Anambra eyaletine 16 Mayıs'ta insani yardım faaliyetleri için giden ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Ogbaru bölgesinde uğradığı saldırıda aralarında 2 polisin bulunduğu 7 Nijeryalı hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaçırılmıştı.
Saldırının ardından başlatılan operasyonlarda terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak, olayın faillerinin adalete teslim edileceği sözünü vermişti.
Nijerya'nın güneyinde IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.