Nijerya'da, ABD büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, ABD büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım faaliyetleri için Anambra eyaletinde bulunan ABD büyükelçiliği çalışanları, Ogbaru bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

CNN'in haberine göre, Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, Anambra eyaletinde bağlı Ogbaru bölgesinde ABD Büyükelçiliği çalışanlarının konvoyuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

İkenga, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin ABD vatandaşı olmadığı bilgisini paylaşan İkenga, "Saldırganlar, 2 polis memurunu ve 2 ABD elçiliği (yerel) personelini öldürdü, cesetlerini ve araçlarını ateşe verdiler. 2 polis memurunu ve konvoydaki ikinci aracın sürücüsünü de kaçırdılar." dedi.

İkenga, ortak güvenlik güçlerinin bölgede kurtarma operasyonu başlattığını ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, personellerinin olayın köküne inmek için Nijeryalı güvenlik görevlileriyle işbirliği içerisinde olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, saldırıda bazı kayıplardan haberdar olduklarını, hatta belki de bazılarının öldüğünü belirterek "Olaya hiçbir ABD vatandaşı karışmadı ve dolayısıyla hiçbir ABD vatandaşı zarar görmedi." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın güneyinde terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.