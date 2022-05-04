Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 90 mahkuma daha af kararı alındı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 90 mahkuma daha af kararı alındı.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 90 mahkuma daha af kararı çıkardığını belirtti.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini aktaran Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz." dedi.

Ganduje, davranışlarına göre Kurban Bayramı'nda da bazı mahkumlara af çıkarılacağını ifade etti.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti iş birliğinde Ramazan Bayramı'ndan önce 59 mahkum için af kararı verilmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Ramazan Bayramı, Nijerya, Kano, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title