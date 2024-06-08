Nijerya'da 9 Bin 303 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı, bir yılda 9 bin 303 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ülkede terörle mücadelede önemli başarılar kaydedildiğini belirtti.

Buba, bir yılda 9 bin 303 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ordu tarafından bir yılda 4 bin 641 rehinenin kurtarıldığını aktaran Buba, 9 bin 562 Boko Haram üyesinin de teslim olduğunu ifade etti.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.