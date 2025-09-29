Nijerya'da 85 Milyon Kişi Elektriksiz Yaşıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi, petrol zengini Nijerya'da 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişemediği bildirildi.

Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, başkent Abuja'da düzenlenen "Üçüncü Teknoloji Ekosistemi Diyalog Zirvesi"nde konuştu.

Nijerya'nın enerji krizinin derinleştiğini belirten Abbas, ülkede 85 milyondan fazla kişinin elektriksiz yaşadığını dile getirdi.

Abbas, 60 milyondan fazla küçük ve çevreyi kirleten jeneratörün kullanıldığını, bunun ülkeye yılda yaklaşık 22 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Ulusal Meclisin yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil istihdam yaratma ve kapsayıcı enerji politikaları konularında kararlı olduğunu vurgulayan Abbas, "Yenilenebilir enerji, yalnızca sektörel bir müdahale değil ulusal kalkınma stratejisi olmalıdır." dedi.

Abbas, Ulusal Meclisin son bir yılda Kırsal Elektrifikasyon Ajansı (REA) ile işbirliği içinde çeşitli projeleri hayata geçirdiğini, okulların, sağlık merkezlerinin, küçük işletmelerin ve hanelerin elektriğe kavuşturulduğunu ifade etti.

Yenilikçi finansman modellerinin önemine dikkat çeken Abbas, "Yerel, esnek ve karma finansman çözümleri olmadan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak mümkün değil." diye konuştu.