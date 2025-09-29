Haberler

Nijerya'da 85 Milyon Kişi Elektriksiz Yaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, elektriğe erişimi olmayan 85 milyondan fazla kişi olduğunu ve enerji krizinin derinleştiğini açıkladı. Jeneratörlerin kullanımının yıllık maliyeti 22 milyar dolara çıkarken, hükümet yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji politikaları üzerine çalışmalar yapıyor.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi, petrol zengini Nijerya'da 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişemediği bildirildi.

Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, başkent Abuja'da düzenlenen "Üçüncü Teknoloji Ekosistemi Diyalog Zirvesi"nde konuştu.

Nijerya'nın enerji krizinin derinleştiğini belirten Abbas, ülkede 85 milyondan fazla kişinin elektriksiz yaşadığını dile getirdi.

Abbas, 60 milyondan fazla küçük ve çevreyi kirleten jeneratörün kullanıldığını, bunun ülkeye yılda yaklaşık 22 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Ulusal Meclisin yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil istihdam yaratma ve kapsayıcı enerji politikaları konularında kararlı olduğunu vurgulayan Abbas, "Yenilenebilir enerji, yalnızca sektörel bir müdahale değil ulusal kalkınma stratejisi olmalıdır." dedi.

Abbas, Ulusal Meclisin son bir yılda Kırsal Elektrifikasyon Ajansı (REA) ile işbirliği içinde çeşitli projeleri hayata geçirdiğini, okulların, sağlık merkezlerinin, küçük işletmelerin ve hanelerin elektriğe kavuşturulduğunu ifade etti.

Yenilikçi finansman modellerinin önemine dikkat çeken Abbas, "Yerel, esnek ve karma finansman çözümleri olmadan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak mümkün değil." diye konuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü canlı yayında anlattı

Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü açıkladı
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.