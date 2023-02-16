Nijerya'da 8 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın 8 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın 8 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Borno eyaletine bağlı Mafa bölgesinde Boko Haram üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti. Makama, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten sonra ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Kaynak: AA / Güncel Boko Haram Nijerya Çad Güncel Haberler

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