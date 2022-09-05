Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Güncel Haberler

Nijerya'da 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Lagos Genel Müdürü Femi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, dün Lagos'un Victoria Island bölgesinde, 7 katlı binanın çöktüğünü belirtti.

Oke-Osanyintolu, enkaz altında kalan 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

Binanın çökme nedenini araştırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title