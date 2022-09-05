Nijerya'da 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü Güncel Haberler Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Lagos Genel Müdürü Femi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, dün Lagos'un Victoria Island bölgesinde, 7 katlı binanın çöktüğünü belirtti. Oke-Osanyintolu, enkaz altında kalan 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Binanın çökme nedenini araştırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler

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