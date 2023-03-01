Nijerya'da 600 yıllık Kurmi Çarşı'sında yangın çıktı Güncel Haberler Nijerya'nın Kano eyaletinde bulunan 600 yıllık Kurmi Çarşı'sında çıkan yangında 80 dükkan kullanılamaz hale geldi. Nijerya'nın Kano eyaletinde bulunan 600 yıllık Kurmi Çarşı'sında çıkan yangında 80 dükkan kullanılamaz hale geldi. Kano Eyaleti İtfaiye Sözcüsü Saminu Abdullahi, yaptığı açıklamada, Kano eyaletinde bulunan Kurmi çarşısında sabah erken saatlerde yangın çıktığını belirtti. Abdullahi, yangında 80 dükkanın yanarak kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Abdullahi, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını ifade etti. Yaklaşık 600 yıl önce kurulan Kurmi Çarşısı, geçmişte kölelerin alınıp satıldığı yer olarak kullanılırken günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı bir pazar konumunda. Çarşı, dar ve düzensiz sokakları ile yüzlerce küçük dükkanlardan oluşuyor. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Nijerya Güncel Haberler

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