Nijerya'da 60 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 60 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere karşı yürütülen Hadin Kai Operasyonu Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Musa, 120 teröristin de yakalandığını aktardı.

Musa, operasyonlarda Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan Chibok kız öğrencilerinden 3'ünün daha kurtarıldığını ifade etti.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.