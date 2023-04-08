Nijerya'da 50 kaçak rafineri imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinin Niger Delta bölgesindeki 50 kaçak rafineri imha edildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinin Niger Delta bölgesindeki 50 kaçak rafineri imha edildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, Niger Delta bölgesindeki Bayelsa, Delta, Cross River ve Rivers eyaletlerinde kaçakçılara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda eyaletlerde tespit edilen 50 kaçak rafinerinin imha edildiğini kaydederek, 797 bin litre ham petrol, 276 bin litre motorin, 500 bin litre gaz yağının ele geçirildiğini söyledi.

Operasyonlarda 26 kaçakçının gözaltına alındığını aktaran Danmadami, 237 tanker, 19 araç, 22 hız botu, 6 motosiklet ve 9 silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.