Nijerya'da 4 Yılda 13 Bin 230 Silah İmha Edildi

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, 4 yılda, 13 bin 230'dan fazla yasa dışı, kullanılamaz halde ve eski silahın imha edildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Hafif ve Küçük Silahlar Kontrol Merkezi (NCCSALW) Direktörü Johnson Kokumo, başkent Abuja'da düzenlenen silah imha töreninde açıklamalarda bulundu.

Törende 1316 çeşitli silahın imha edildiğini belirten Kokumo, "Bugün itibarıyla merkezimiz, 2021'den bu yana 13 bin 230'dan fazla yasa dışı, kullanılamaz ve eski silahı imha etmiş bulunuyor." dedi.

Kokumo, silah imha faaliyetlerinin artık rutin bir uygulama haline geldiğini vurgulayarak, bunun, yalnızca silahları ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirliğin de bir göstergesi olduğunu anlattı.

Johnson Kokumo, imha edilen silahların terörle mücadele ve haydutluk operasyonlarında ele geçirilenler, güvenlik güçlerinden toplanan eski silahlar ve kolluk kuvvetlerince teslim edilen ateşli silahlardan oluştuğunu söyledi.

Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerle sınır ötesi silah kaçakçılığına karşı yürütülen işbirliklerinin sonuç vermeye başladığını dile getiren Kokumo, yasa dışı silahların rutin olarak imha edilmeye devam edeceğini ve bu çabanın Nijerya'nın güvenliği ile istikrarına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.