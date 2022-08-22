Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı

Güncel Haberler

Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı

Nijerya'nın İmo eyaletinde 4 rahibenin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'nın İmo eyaletinde 4 rahibenin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

İmo eyaletinde bulunan Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro, Rivers eyaletine giden rahibelerin dönüşte kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Saldırıda 4 Katolik rahibenin kaçırıldığını kaydeden Ihedoro, "Hızlı ve güvenli salıverilmeleri için dua istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title