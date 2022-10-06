Nijerya'da 395 kaçak rafineri tespit edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın Niger Delta bölgesinde, 395 kaçak rafinerinin bulunduğu belirlendi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) üst yöneticisi Mallam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, Niger Delta bölgesine bağlı 395 kaçak rafinerinin tespit edildiğini belirtti.

Saptanan kaçak rafinerilerin kapatıldığını aktaran Kyari, "273 ahşap tekneyi ele geçirdik, 374 kaçak rezervuarı ve 1561 tankeri imha ettik." dedi.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile geriledi.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği, ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı söyleniyor.