Nijerya'da 35 yılı aşkın süredir kapı kapı gezerek oruç tutacakları sahura kaldırıyor

Nijerya'da yaşayan Abdullahi Mallam, 35 yılı aşkın süredir ramazanda oruç tutacakları kapı kapı dolaşarak sahura kaldırıyor.

Nijerya başta olmak üzere Gana, Nijer, Kamerun ve Gambiya gibi Batı Afrika ülkelerinde ramazanda kapı kapı gezerek ev halkını sahura kaldırma geleneği, gelişen teknolojiye rağmen devam ediyor.

Nijerya'da Müslümanların yoğun olduğu Kano eyaletinin sakinlerinden 47 yaşındaki Mallam, AA muhabirine, her yıl ramazanın ilk gününden son gününe kadar Müslümanları sahura kaldırmak için kapı kapı dolaştığını anlattı.

"Sahura kaldırmak eski bir gelenek"

Mallam, Müslümanları sahura kaldırmanın Hausa bölgesinde yıllardır süren bir gelenek olduğunu belirterek, "Çocukken babam insanları sahura kaldırmaya giderken onunla giderdim, büyüyünce de babamla gitmeye devam ettim. Kaç yıl olduğunu tam olarak bilemiyorum ama neredeyse 35 yıldan fazladır insanları sahura kaldırıyorum." dedi.

Babasının da bu işi dedesinden devraldığını ifade eden Mallam, ramazanda herkesin sevap kazanmak istediğini dile getirdi.

Mallam, telefonların yaygın şekilde kullanılmasıyla Müslümanların sahura kalkmak için alarm kurduğunu belirterek, "Ancak ben bu işi geleneğimiz olduğu için devam ettiriyorum, bölge sakinleri de bundan çok memnun. Bölgemizdeki çoğu kişi benim sayemde sahura kalkabiliyor." diye konuştu.

Hayır işlerinde yorulmak diye bir şey olmadığını ifade eden Mallam, "İnsanların sahur yapmaları için uyanmalarının bir parçası olmayı seviyorum." dedi.

Mallam, uzun yıllardır sürdürdüğü gelenek sayesinde bölgede çok iyi tanındığını, mahallenin çocukları tarafından çok sevildiğini dile getirdi.