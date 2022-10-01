Nijerya'da 33 mahkuma "Bağımsızlık Günü" affı Güncel Haberler Nijerya'da "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 33 mahkum affedildi. Nijerya'da "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 33 mahkum affedildi. Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ondo ve İmo eyaletlerinde Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 33 kişiye af çıkarıldı. Ondo Valisi Oluwarotimi Akeredolu, Bağımsızlık Günü vesilesiyle aralarında müebbet hapis cezası alan mahkumun da bulunduğu 16 kişiye af çıkardığını duyurdu. Akeredolu, affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini ifade etti. İmo eyaletinde de idam cezası alan 17 kişi aftan yararlandı. Nijerya, bugün bağımsızlığının 62. yılını kutluyor. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Mahkum Güncel Haberler

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