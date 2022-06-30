Nijerya'da 314 Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a mensup 314 kişinin teslim olduğu bildirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a mensup 314 kişinin teslim olduğu bildirildi. Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun kuzeydoğu bölgesinde teröristlere karşı operasyonları kapsamında Borno eyaletinin Bama bölgesinde 314 Boko Haram ve ISWAP üyesinin teslim olduğu belirtildi. Operasyonda askerlerin, teröristlerin rehin aldığı 12 çiftçiyi de kurtardığı kaydedilen açıklamada, teslim olan teröristlerin profil çıkarılması çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu. Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu. Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti. Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. AA / Adam Abu - Güncel Boko Haram Nijerya Şekau Güncel Haberler

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