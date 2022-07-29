Nijerya'da 30 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Nijerya'da 30 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 30 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

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Nijerya'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'nın Bwari bölgesindeki Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik saldırı sonrası ordunun operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 30 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Onyeuko, teröristlerin kullandığı sığınakların imha edildiğini duyurdu.

Onyeuko, teröristlere ait 6 motosikletin ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

"Ülke çok zor bir durumda"

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki endişe verici güvensizlikle mücadele için yeni stratejiler üzerinde çalıştığını belirtti.

Monguno, ülkenin şu anda tüm paydaşların iş birliğini gerektiren "çok zor bir durumda" olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin halkın artan güvensizlik konusundaki endişelerinin farkında olduğuna işaret eden Monguno, bu nedenle Nijeryalıların yorgun olduğunu ve kendi kendine yardıma yöneldiğini sözlerine ekledi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Hükümet, terör saldırısı tehdidi nedeniyle başkentteki tüm okullarda eğitime ara verdi.

Başkentte 25 Temmuz'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında en az 5 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

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