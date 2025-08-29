Nijerya'da 30 Ağustos Kutlamaları

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Mehmet Poroy ve Askeri Ataşe Albay Davut Velioğlu'nun ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Nijerya'nın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin askeri ataşeleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nijerya'daki Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.

Program, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Poroy, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin, modern Türkiye'nin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti.

Anadolu'nun işgaline karşı 1919'da başlatılan Milli Mücadele'nin, 3 yıl sonra 30 Ağustos 1922'deki büyük zaferle taçlandığını dile getiren Poroy, "Bugün milletimizin tarihindeki dönüm noktalarından birini anıyoruz. 103 yıl önce 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri işgalci güçlere karşı kesin bir zafer elde etmiştir." dedi.

Türkiye'nin mücadelesi, tüm dünyaya ilham oldu

Nijerya Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Matawalle de Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya ilham olduğunu belirterek, Türkiye ile Nijerya arasındaki dostane ilişkilerin özellikle savunma ve güvenlik alanlarında daha da güçleneceğini vurguladı.

Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin egemenlik ve milli kimliğini savunmadaki kararlılığını ve fedakarlığını simgelediğini söyleyen Matawalle, "Bu ruh yalnızca Türkiye için değil, özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumaya kararlı tüm uluslar için kalıcı bir ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Matawalle, Türkiye ile Nijerya arasındaki köklü dostane ilişkilere işaret ederek, bu durumun iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini söyledi.

Nijerya'nın Türkiye ile ortaklığını derinleştirmekte kararlı olduğunun altını çizen Matawalle, "Özellikle savunma ve güvenlik işbirliği alanlarında Türkiye ile dayanışmamızı daha da artırmaya hazırız. Amacımız, sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda uluslararası toplum için de barış, istikrar ve refaha katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma ve askeri gücü konusunda Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan videonun gösterilmesinin ardından resepsiyon sona erdi.