Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi - Haberler

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Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez 3 gündür üst üste günlük vaka tespit edilmedi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez 3 gündür üst üste günlük vaka tespit edilmedi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, Mart 2020'den bu yana ilk kez 2-4 Nisan'da hiçbir Kovid-19 vakası kayıtlara geçmedi.

Bu süre zarfında virüs kaynaklı ölüm ve hastaneye yatışın da görülmediği ülke genelinde 2 bin 719 kişinin tedavisi sürüyor.

Geçen hafta maske takma zorunluluğu kaldırılan Nijerya'da, bugünden itibaren aşıları tamamlanmış kişiler test sonucu göstermeden Nijerya'ya giriş yapabilecek.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 468 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 612'sı sağlığına kavuştu, 3 bin 143 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Haberler

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