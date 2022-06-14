Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırının ardından rehin alınanlardan 11'inin kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırının ardından rehin alınanlardan 11'inin kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kurtarılan 11 rehinenin ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Kurtarılanların sağlık durumları iyi olduğunu aktaran Aruwan, diğer kaçırılanları bulmak için hükümetin çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Nijerya ordusu, bölgede düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title