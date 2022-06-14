Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırının ardından rehin alınanlardan 11'inin kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirildi. Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırının ardından rehin alınanlardan 11'inin kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirildi. Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kurtarılan 11 rehinenin ailelerine teslim edildiğini belirtti. Kurtarılanların sağlık durumları iyi olduğunu aktaran Aruwan, diğer kaçırılanları bulmak için hükümetin çalışmalara devam ettiğini bildirdi. Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralanmıştı. Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti. Nijerya ordusu, bölgede düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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