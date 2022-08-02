Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 5'i daha serbest bırakıldı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınanlardan 5'inin daha serbest bırakıldığı bildirildi. Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınanlardan 5'inin daha serbest bırakıldığı bildirildi. Kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan aktivist Tukur Mamu, açıklamasında, rehin alınanlar arasında bulunan 5 kişinin daha serbest bıraktığını belirtti. Saldırının ardından şimdiye kadar 35 rehinenin serbest bırakıldığını kaydeden Mamu, diğerleri için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mamu, silahlı kişiler, aileler ve hükümet arasında arabuluculuk yaptığı için kimliği belirsiz kişilerden tehditler aldığını aktardı. Teröristler, 24 Temmuz'da yayımladıkları videoda, fidye ödenmediği müddetçe rehinelerin öldürüleceği tehdidinde bulunmuştu. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, videonun terör propagandası olduğunu belirtmiş ve rehinelerin derhal kurtarılmasını emretmişti. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi kayboldu Teröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi de yaralanmıştı. Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Bölgede daha önce saldırıda kaçırılanlardan 18'i kurtarılmıştı. Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti. Güncel AA / Adam Abu Hükümet Nijerya Güncel Haberler

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