Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 4'ü daha serbest bırakıldı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınanlardan 4'ünün daha serbest bırakıldığı bildirildi. Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınanlardan 4'ünün daha serbest bırakıldığı bildirildi. Kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan Tukur Mamu, yaptığı açıklamada, teröristlerin rehin aldıklarından 4'ünü daha serbest bıraktığını belirtti. Mamu, serbest bırakılanlar için fidye ödeyip ödenmediği konusunda bilgi vermezken, kaçırılanların ailelerinin müdahalesi sonucunda serbest bırakıldığını söyledi. Teröristler, pazar yayımladıkları videoda fidye ödenmediği müddetçe rehineleri öldürmekle tehdit etmişti. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, videonun terör propagandası olduğunu ve rehinelerin derhal kurtarılmasını emretmişti. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi kayboldu Teröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralanmıştı. Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Bölgede daha önce saldırıda kaçırılanlardan 18'i kurtarılmıştı. Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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