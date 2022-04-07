Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlar fidye karşılığında serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda kaçırılanlar fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Saldırıda kaçırılanlardan banka direktörü Alwan Hassan, 100 milyon naira (175 bin dolar) fidye karşılığında özgürlüğüne kavuştu.

Askeri kıyafet giyen silahlı çeteler, Hassan'ı serbest bırakmadan önce çektiği videoda, hükümete kendileriyle müzakere çağrısı yaptı.

Çete lideri, hükümetten tam olarak ne istediklerini açıklamazken, "(Hükümete) Sizden ne istediğimizi biliyorsunuz. Size kısa bir süre veriyoruz o zamana kadar müzakere istemezseniz kaçırdığımız insanları öldürürüz." dedi.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti.

Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.