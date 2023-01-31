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Nijerya'da 22 kişi difteriden hayatını kaybetti

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Nijerya'da 22 kişi difteriden hayatını kaybetti

Nijerya'da devam eden devam eden difteri salgınında 22 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da devam eden devam eden difteri salgınında 22 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2022'den bu yana ülkenin Kano, Yobe, Lagos ve Osun eyaletlerinde difteri salgını yayıldı.

Bu süre zarfında eyaletlerde 111 difteri vakası belirlendi ve salgın nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

NCDC Direktörü Dr. İfedayo Adetifa, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletlerde difteri ile ilgili gözetim çalışmalarında zorluk yaşanmaya devam edildiğini belirtti.

NCDC, geçen hafta, ülkede 123 difteri vakasının tespit edildiğini, 38 kişinin de salgından yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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