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Nijerya'da 20 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 20 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 20 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 20 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Zamfara eyaletine bağlı Mayasa, Birane, Yanbuki ve Kwashabawa köylerinde silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 20 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, çok sayıda çete üyesi de yaralı olarak kaçtı.

Silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiği operasyonda, çetelere ait 16 motosiklet, 11 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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