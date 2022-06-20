Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı. Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı. Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye silahlı saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Aruwan, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını ifade etti. Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı. Son olarak, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.