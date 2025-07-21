Nijerya'da 18 Vali Yolsuzluk İddialarıyla Soruşturma Altında

Nijerya'da, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, ülkede görevde bulunan 18 valinin yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı şekilde soruşturma altında olduğunu açıkladı.

EFCC Başkanı Olukoyede, başkent Abuja'da düzenlenen "Naira Banknotlarının Tahribi ve Kötüye Kullanımına Karşı Farkındalık Programı"nda konuştu.

Ülkede valilerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Olukoyede, ancak yasal dokunulmazlık nedeniyle somut adımların görev sürelerinin sona ermesiyle atılacağını söyledi.

Olukoyede, "Şu an görevde olan yaklaşık 18 vali hakkında soruşturma yürütüyoruz. Görev süreleri sona erdiğinde yasal sürecin bir sonraki aşamasına geçeceğiz." dedi.

EFCC Başkanı Olukoyede, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına karşı mücadelenin süreceğini ve hiçbir kamu görevlisinin dokunulmaz olmadığını vurguladı.