Nijerya'da 15 Yabancı Siber Suçtan Tutuklandı

Nijerya'da 15 Yabancı Siber Suçtan Tutuklandı
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Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, siber terörizm ve internet dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 yabancı uyruklu sanığı tutukladı. Mahkemede sanıkların suçlarını kabul ettikleri ve Nijerya'nın ekonomik yapısını istikrarsızlaştırmayı amaçladıkları belirtildi.

Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, siber terörizm ve internet dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 yabancı uyruklu tutuklandı.

EFCC'den yapılan yazılı açıklamada, Lagos'ta görülen davada mahkemenin siber terörizm ve internet dolandırıcılığı suçlarından 15 yabancı uyrukluyu mahkum ettiği belirtildi.

Açıklamada, 11 Filipinli, 2 Çinli, 1 Malezyalı ve 1 Endonezyalı sanığın mahkemede "sahte belge bulundurma" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılandıkları davalarda suçlarını kabul ettikleri belirtildi.

Sanıkların, Nijerya'nın ekonomik ve sosyal yapısını ciddi şekilde istikrarsızlaştırmayı amaçlayan siber sistemlere erişim sağladıkları, Nijeryalı gençleri kimlik hırsızlığına teşvik ederek kendilerini yabancı uyruklu gibi tanıttıkları ve bu yolla maddi kazanç elde ettikleri bildirildi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, artan siber suçlar nedeniyle son bir yıl içinde 500 milyon dolardan fazla zarar gördü.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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