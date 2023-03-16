Nijerya'da 11 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 11 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 11 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Zamfara eyaletine bağlı Kamarawa, Tseika, Bafarawa köylerinde silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 11 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, çok sayıda çete üyesi yaralı kaçtı.
Silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiği operasyonda, çetelere ait 19 motosiklet, 7 silah ve mühimmat ele geçirildi.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.