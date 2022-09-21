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Nijerya'da 1,8 ton kokain ele geçirildi

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Nijerya'da 1,8 ton kokain ele geçirildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta 1,8 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta 1,8 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumundan (NDLEA) yapılan açıklamada, Lagos'ta düzenlenen operasyonda bir depoda 278 milyon dolar değerindeki 1,8 ton kokainin ele geçirildiği belirtildi.

Kokainin 10 valiz ve 13 davulun içinde saklandığı aktarılan açıklamada, operasyonda bir Jamaikalı ve 4 Nijeryalının yakalandığı ifade edildi.

NDLEA, bu operasyon "uyuşturucu kartellerine tarihi bir darbe ve oyunun değiştiğini fark etmezlerse hepsinin çökeceğine dair güçlü bir uyarı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Nijerya Güncel Haberler

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