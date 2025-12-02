Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, yeni savunma bakanı olarak eski general Musa'yı aday gösterdi

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Savunma Bakanı Alhaji Mohammed Badaru Abubakar'ın istifasının ardından Genelkurmay eski Başkanı General Christopher Gwabin Musa'yı savunma bakanlığına aday gösterdi.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre Tinubu, Senato Başkanı Godswill Akpabio'ya gönderdiği mektupta, Savunma Bakanı Abubakar'ın istifasının ardından eski Genelkurmay Başkanı Musa'yı savunma bakanı olarak aday gösterdiğini bildirdi.

Mektubunda, 58 yaşındaki Musa'nın savunma bakanlığı görevini başarıyla yürüteceğine inandığını belirten Tinubu, "Musa'nın deneyimi ve liderlik vasıflarıyla ülkenin güvenlik mimarisini güçlendireceğine olan güvenim tam." ifadesini kullandı.

Nijerya'da cumhurbaşkanınca aday gösterilen kişi, senato tarafından onaylandıktan sonra göreve başlıyor.

General Musa, Sokoto'da 1967'de doğdu. 1986'da Nijerya Savunma Akademisine kaydolan Musa, 1991'de mezun olduktan sonra İkinci Teğmen rütbesiyle Nijerya Ordusu'na katıldı.

Orduda uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Musa, 2019'da Operation Lafiya Dole ve Lake Chad Bölgesi Çok Uluslu Ortak Görev Kuvvetinde komutanlık yaptı. 2021'de Operation Hadin Kai operasyon bölgesi komutanı oldu, daha sonra Nijerya Ordusu Piyade Kolordusu Komutanlığı görevini üstlendi.

General Musa, 2023'ten Ekim 2025'e kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı.