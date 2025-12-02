Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, yeni savunma bakanı olarak eski general Musa'yı aday gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, istifa eden Savunma Bakanı Abubakar'ın yerine eski Genelkurmay Başkanı General Christopher Gwabin Musa'yı savunma bakanlığına aday gösterdi. Tinubu, Musa'nın liderlik vasıflarıyla ülkenin güvenliğini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Savunma Bakanı Alhaji Mohammed Badaru Abubakar'ın istifasının ardından Genelkurmay eski Başkanı General Christopher Gwabin Musa'yı savunma bakanlığına aday gösterdi.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre Tinubu, Senato Başkanı Godswill Akpabio'ya gönderdiği mektupta, Savunma Bakanı Abubakar'ın istifasının ardından eski Genelkurmay Başkanı Musa'yı savunma bakanı olarak aday gösterdiğini bildirdi.

Mektubunda, 58 yaşındaki Musa'nın savunma bakanlığı görevini başarıyla yürüteceğine inandığını belirten Tinubu, "Musa'nın deneyimi ve liderlik vasıflarıyla ülkenin güvenlik mimarisini güçlendireceğine olan güvenim tam." ifadesini kullandı.

Nijerya'da cumhurbaşkanınca aday gösterilen kişi, senato tarafından onaylandıktan sonra göreve başlıyor.

General Musa, Sokoto'da 1967'de doğdu. 1986'da Nijerya Savunma Akademisine kaydolan Musa, 1991'de mezun olduktan sonra İkinci Teğmen rütbesiyle Nijerya Ordusu'na katıldı.

Orduda uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Musa, 2019'da Operation Lafiya Dole ve Lake Chad Bölgesi Çok Uluslu Ortak Görev Kuvvetinde komutanlık yaptı. 2021'de Operation Hadin Kai operasyon bölgesi komutanı oldu, daha sonra Nijerya Ordusu Piyade Kolordusu Komutanlığı görevini üstlendi.

General Musa, 2023'ten Ekim 2025'e kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu

Veriler hayli dikkat çekici! Bu şehirde yaşayanların ömrü daha uzun
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.