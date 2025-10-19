Haberler

Nijerya, Çinli LONGi ile Güneş Paneli Üretim Tesisi Anlaşması İmzaladı

Nijerya, Çinli güneş paneli üreticisi LONGi ile yaptığı anlaşma ile ülkede 1000 megavat kapasiteli bir güneş paneli üretim fabrikası kuracak. Bu adım, Nijerya'nın yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Nijerya, Çinli güneş paneli üreticisiyle ülkede güneş paneli üretim tesisi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Nijerya Enerji Komisyonu (ECN), federal hükümet adına Çinli LONGi firmasıyla yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma kapsamında, ülkede yıllık bin megavat kapasiteli bir güneş paneli üretim fabrikasının kurulacağını duyurdu.

ECN Genel Direktörü Dr. Mustapha Abdullahi, yaptığı açıklamada, anlaşmanın ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki kapasitesini artırma hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Bu işbirliği, Nijerya'nın güneş enerjisi üretiminde dışa bağımlılığını azaltacak ve yerli üretimi güçlendirecek önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Abdullahi, Enerji Komisyonu'nun halihazırda yürüttüğü "Yenilenmiş Umut Güneşleşme Programı" çerçevesinde kamu kurumlarına yönelik güneş enerjisi mini şebekelerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden olan LONGi ile yapılan ortaklık sayesinde kurulacak fabrikanın, bu programın uygulanmasını hızlandıracağı, yenilenebilir enerjiye erişimi artıracağı ve ülkede istihdam olanakları yaratacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
