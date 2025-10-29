Haberler

Nijerya, Çelik Üretimini Artırmak İçin Çinli Şirketle 400 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya, yerli çelik üretimini artırmak ve ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla Stellar Steel ile 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde modern bir çelik tesisi kurulacak ve bu proje ile yıllık 10 milyon ton ham çelik üretimi hedefleniyor.

Nijerya, yerli çelik üretimini artırmak ve ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla Çinli bir şirketle 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Nijerya Federal Çelik Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelik Geliştirme Bakanı Shuaibu Abubakar Audu ile Stellar Steel Şirketi Başkanı Li Shuang, 400 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında Nijerya'nın Ogun eyaletinin Ewekoro bölgesinde modern çelik tesisi kurulacak. 3 aşamada tamamlanacak projenin ilk fazının 2026 ortasında üretime başlaması planlanıyor.

Bakan Audu, işbirliğinin Nijerya'nın 2030'a kadar yıllık 10 milyon ton ham çelik üretimi hedefine katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin, 2 binden fazla doğrudan, 20 binden fazla dolaylı istihdam yaratmasının beklendiğine işaret eden Audu, yılda 1 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Li ise tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini ve projenin planlandığı sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Sezen Aksu yazdı, Ozan Akbaba söyledi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz

Sezen yazdı, Ozan söyledi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.