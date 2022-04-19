Nijerya Çalışma Bakanı Ngige, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı - Haberler

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Nijerya Çalışma Bakanı Ngige, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya Çalışma Bakanı Ngige, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige adaylığını açıkladı.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige adaylığını açıkladı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı ve Senatör Ngige, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) şemsiyesi altında yarışmak istediğini söyledi.

Ngige, devlet başkan olarak seçildiğinde Nijerya için iyi planları olduğunu ifade etti.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aralarında Nijerya Devlet Başkanı Yemi Osinbajo, 70 yaşındaki eski Lagos Valisi Bola Tinubu, Ulaştırma Bakanı Rotimi Amechi'nin bulunduğu 7 kişi, APC adına yarışmak istiyor.

Partide, gelecek ay adaylar için ön seçim yapılacak.

AA / Adam Abu - Güncel

İstihdam, İktidar, Senatör, Nijerya, Güncel, Haberler

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