Nijerya, Çad'da Yakalanan 153 Düzensiz Göçmeni Ülkesine Getirdi

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Çad'da yakalanan 153 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) desteğiyle Çad'daki 153 Nijeryalı düzensiz göçmeni tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, dönen göçmenler arasında 42 kadın, 45 çocuk ve 3 bebeğin bulunduğu kaydedildi.

Geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.